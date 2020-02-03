大陸人民銀行為維護疫情防控特殊時期銀行體系流動性合理充裕和貨幣市場平穩運行，今（3）日展開1.2兆元（人民幣，下同）公開市場逆回購操作投放資金，確保流動性充足供應，銀行體系整體流動性比去年同期多9千億元。

對比過往人行通常是在啟動公開市場操作當天發佈公告，這次則提在2月2日，即操作前一日發布相關公告。中國民生銀行首席研究員溫彬表示，在當前疫情防控特殊時期，此舉有利於保持節後市場流動性充足供應，有助於金融機構做好流動性管理，避免市場恐慌情緒，維護貨幣市場利率平穩運行，穩定市場預期。

今日公開市場逆回購到期量為1.05兆元，這意味著今日將實現淨投放1500億元。從歷史上看，春節過後，節前投放的現金大量回流銀行體系，且銀行體系季節性流動性需求下降，央行一般都會暫停公開市場逆回購操作，並通過逆回購到期自然回籠流動性。

此次人行將於節後開市第一天即展開逆回購操作淨投放流動性，對沖到期的逆回購資金，並保持在比以往年份更加充足的水平。

溫彬表示，這體現了人行充足供應流動性的決心和操作上的靈活性，為金融機構支持疫情防控、服務實體經濟和保持金融市場穩定送出了「定心丸」，有利於穩定金融機構預期，提振金融市場信心。

本次人行將通過公開市場逆回購操作方式投放1.2兆元資金，這是2019年2月份以來單次規模最大的一次，預計本次銀行體系整體流動性將比去年同期多9000億元。

興業銀行首席經濟學家、華福證券首席經濟學家魯政委指出，此次人行於節後沒有讓逆回購自然到期，而是立即開展逆回購操作淨投放流動性，並保證銀行體系整體流動性比去年同期要充足，主要是考慮到了疫情特殊時期不確定因素比較多，市場流動性需求可能增加。

魯政委稱，「此舉有利於增強金融機構支持疫情防控、服務實體經濟的能力，有利於穩定金融機構預期，提振金融市場信心」。

(旺報 )