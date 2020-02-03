今年元月因春節假期長，車市規模下滑，全月掛牌不到4萬台，為3萬9417台，年減10.7%、月減14.2%，仍符合預期。和泰汽車(2207)代理的雙品牌1月共掛牌1萬5100台，年增3%，月增6.4%，為十大車廠中唯一呈現雙增，單月市占率衝上38.3%是大贏家。

年前的去年12月車市續旺，衝出4.5萬台以上水準。但1月逢春節連假長達7天影響，整體車市比前月高峰下滑。和泰汽車的雙神車持續發威，尤其是進口休旅車RAV4大量交車，上月掛牌數達4089台新高，月增35.7%、年增112.7%，超越國產轎車ALTIS之3047台，成為單一車款之銷售冠軍。

1月至20日車市表現亮麗；但1月下旬受到春節假期影響，車市全月下滑，據統計，2020年1月整體汽車掛牌數為3萬9417台，年減10.7%、月減14.2%，不過，和泰車逆勢增加，和泰車並看好今年車市將比去年成長。

和泰汽車今年1月在雙神車RAV4、ALTIS銷售續旺帶動，代理的雙品牌TOYOTA、LEXUS於1月共掛牌1萬5100台，年增3%，月增6.4%，市占率衝上38.3%穩居龍頭地位。

且因TOYOTA RAV4銷售衝高帶動，元月進口車市占又過半，達50.3%；和泰汽車Lexus品牌以2687台超越賓士的2497台，在2020年的開年即搶下豪華進口車的龍頭地位。

元月車市第二名是裕隆集團中華汽車(2204)，旗下中華加上MITSUBISHI於1月掛牌數為3764台，年減30.7%，月減10.6%，市占率9.5%。

裕隆集團裕隆日產汽車(2227)，NISSAN加INFINITI 1月總掛牌數為3313台，年減16.5%，月減15.4%，市占率8.4%。元月第四名為進口豪華車賓士BENZ掛牌數2497台，年減24.1%，以市占率6.3%居第四名。日系車HONDA的元月銷量2040台，市占率5.2%居第五名。

回顧去年，車市強拉尾盤，全年車市規模達43萬9836台，年增1.1%，並且為2006年以來次高。和泰汽車(2207)去年一整年銷售年增率達17.5%，為去年最大的贏家。和泰汽車對今年車市展望樂觀，並預期代理的TOYOTA、LEXUS今年整體販賣目標將成長。

和泰汽車去年新車銷量衝上14.19萬輛、年增約17.5%，市占率逾32%，去年營收締造2,103億元新高紀錄。和泰車去年前三季EPS達16.2元新高，去年第四季新車銷量、營收雙雙創高，和泰車去年全年可賺逾兩股本，預期每股淨利有機會挑戰22元新高。

展望今年，隨著車市規模續增，旗下TOYOTA、LEXUS總銷售量預期持續成長，可望帶動業績比去年穩定成長，並連續第二年賺進兩個股本。

和泰汽車預期今年台灣整體車市規模45萬台，比去年的43.9萬台成長約2.5%，和泰車代理的TOYOTA、LEXUS今年整體販賣目標為14.6萬台，比去年的14萬1,891台增加約2.9%。和泰汽車總經理蘇純興表示，展望今年，受貿易戰、民間消費動能、汰舊換新政策最後一年等因素影響，蘇純興說：「我看不到市場不好的理由。」和泰汽車預估今年汽車市場比去年成長，可望來到45萬台。和泰汽車今年小型車販賣目標為14.6萬台，其中TOYOTA 12.4萬台，LEXUS 2.2萬台，市占率32.5%。

(時報資訊)