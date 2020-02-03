武漢主要兩大光收發模組目前因為武漢肺炎持續處於停工狀態，該兩廠供貨華為比重高達50%，是否會因為疫情影響到出貨，進而衝擊到台系光通訊零組件廠，須持續關注其復工時程，若是停工延續到3月後，則恐延長供貨缺口至今年第三季。

光收發模組武漢兩大廠在今年上半年提供華為基地台光收發模組的供貨比重高達50%，原先預計出貨時點落在今年下半年，但因武漢肺炎持續亦延燒，當地處於停工狀態，分析師預估，若停工到3月，則對於出貨影響有限，但是若停工至3月後，因為武漢兩大廠供貨華為比重達50%，且生產基地在武漢，供應商模組組裝產能有限，設備商客戶將會轉單其他供應商，但考量其他供應商的產能亦有限，預計供應缺口到第三季，另外，蘇州目前雖遞延至2月8日復工，但光模塊供應商中際旭創過年期間加班並不受影響，除非廠內有加班員工生病才要停工。

據悉，2019年第三季武漢兩大廠庫存天數皆在4個月左右，主要可以支應數據中心、10GPON與4G基地台應用，分析師表示，根據供應鏈訪查顯示，目前兩大廠針對華為5G光收發模組的備貨尚低，假設依照先前的規劃，雷射供應商的量產備貨會在第一季的季底啟動，2月會和供應鏈進行量產前準備。

5G光收發模組應用在5G基地台與網路建設上，2020年為大陸5G基地台建設初期，後續需求持續看上，假設武漢3月底復工，獲利預估先不調整，如果武漢第三季復工，分析師預估，台上游晶粒封裝廠獲利下調3~4%，另外，短期來說，若武漢兩大廠出貨將要延至第三季，則對於光環(3234)、聯亞(3081)與聯鈞(3450)短期影響為負向，但預期華星光(4979)將受惠中際旭創的加單。

(時報資訊)