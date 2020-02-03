3日為大陸匯市鼠年首個交易日，受到武漢肺炎疫情擴散以及離岸人民幣在春節期間持續走弱影響，在岸人民幣兌美元上午開盤重貶0.8％，上午10時左右，在岸價和離岸價雙雙貶破7元關口，並持續走弱。

截至中午12:00，人民幣兌美元在岸價報7.0167元，較上一交易日貶1,058基點，貶幅1.53％。離岸人民幣報7.0171元，貶206基點，貶幅0.29％。

人民幣中間價3日報6.9249元，較上一交易日貶373基點。

(工商 )

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