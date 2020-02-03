疫情燒向匯市 在岸、離岸人民幣失守7元大關 12:292020/02/03 工商 康彰榮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 受到武漢肺炎疫情擴散影響， 人民幣兌美元早盤在岸價和離岸價雙雙貶破7元關口，並持續走弱。(圖/中新社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 3日為大陸匯市鼠年首個交易日，受到武漢肺炎疫情擴散以及離岸人民幣在春節期間持續走弱影響，在岸人民幣兌美元上午開盤重貶0.8％，上午10時左右，在岸價和離岸價雙雙貶破7元關口，並持續走弱。 截至中午12:00，人民幣兌美元在岸價報7.0167元，較上一交易日貶1,058基點，貶幅1.53％。離岸人民幣報7.0171元，貶206基點，貶幅0.29％。 人民幣中間價3日報6.9249元，較上一交易日貶373基點。 (工商 ) #基點 #在岸人民幣 #重貶 #關口 #離岸人民幣 也許您會感興趣 推薦閱讀 《匯市》武漢肺炎衝擊，亞幣重貶、日圓轉升 09:262020/01/30 財經 央行備戰！新台幣開盤重貶1.44角 為30.15元 09:362020/01/30 財經 《匯市》外資股匯雙殺，新台幣重貶逾2角 11:422020/01/30 財經 肺炎疫情肆虐 離岸人民幣驚破7 16:242020/01/30 財經 重貶過後 新台幣逆勢升值2.7分 16:332020/01/31 財經 疫情難趨緩 人民幣短線或承壓 04:102020/02/03 焦點新聞 人民幣中間價重挫373基點 09:512020/02/03 財經 在岸、離岸人民幣跌破7關口 10:302020/02/03 財經 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 面板紅了！友達、群創開低走高巨量拉長紅 - 財經 - 工商 政府出手護盤？台股重挫見低接買盤 收跌140點 - 財經 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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