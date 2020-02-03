五天破十萬份連署，罷韓四男子3日上午特地在罷韓總部前鞠躬長達30秒，向所有的高雄市民獻上感謝。（袁庭堯攝）

罷韓團體3日公布最新二階連署進度，自1月29日起至2月2日已搜集117818份連署書，平均一天收到2萬多份連署書，速度驚人。但罷韓團體繼續向市民喊話，強調3月28日前務必要達標30萬份，否則一切努力都將前功盡棄。

針對高市藍營議員批評「罷韓連署送口罩」是政治操作一事，罷韓團體澄清，發放口罩屬於個別民代的個人行為，三大罷免團體並沒有發放任何口罩。

對於比預期進度超前，罷韓四男子3日上午特地在罷韓總部前鞠躬長達30秒，向所有的高雄市民獻上感謝。

台灣基進新聞部副主任張博洋表示，三天前有民眾到罷韓總部現場填寫連署書，連錯20次，不是鄰里忘記填，就是不小心寫到簡體字，在志工耐心協助下才完成有效連署書。張博洋強調，不論是到場填寫或是自行送件，各收件據點都有志工協助檢查，確保每一份連署書都是符合規範。

面對複雜的二階連署規範帶來的連署焦慮和恐慌，罷韓團體也再度向高雄市長韓國瑜喊話，要求政務官退出高雄選舉委員會，確保韓的立場中立

對於近日傳出連署書代收點遭人鬧場、行動遭抹黑的狀況，Wecare高雄發起人尹立強調，罷免是一個平和理性的方式，不支持也不需要來謾罵這些志工，千萬不要沒有民主風度。

罷韓團體最後呼籲高雄市民一個人再拉五個人連署，表示最後整體連署書數量不足夠，個別連署書也是無效。

(中時 )