台南一名60多歲韋姓男子收入不穩，想到過年沒錢買伴手禮送人，自認很沒面子，竟鎖定店家養在店外、用招財的7條金魚，於春節前夕深夜，偷偷將金魚全撈光帶回家，打算拿來當伴手禮送給親朋好友，店家翌日發現氣炸報案，警方循監視器抓到韋男將他移送。

據了解，韋男過去經商時曾經很風光，今年過年時，覺得留在身邊的朋友都對他不錯，不過他卻沒能力包紅包，連禮盒都買不起，他想起住家附近有1間店面，店外就擺了1個魚缸，裡面有許多漂亮的金魚，因此動起歪腦筋。

警方調查，韋男帶著塑膠袋徒手撈金魚，把1缸金魚全撈光，隔天店家要餵魚時，才發現魚缸裡不見魚影，調監視器赫然發現，韋男竟跪在魚缸邊撈金魚。

警方表示，除夕當天就找到韋男，他也坦承犯案，而被撈走的7條金魚，還活得好好的，尚未送出去，韋男願將金魚還給對方，但警方仍依竊盜罪函送法辦。

店家表示，為了招財，所以在店外的魚缸養了7條金魚，店家認為金魚養了1年多，雖然不是很貴重，但竊嫌連金魚都偷實在很過分。

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(中時電子報)