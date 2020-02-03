台大法律系畢業的「最速美女律師」邱靖貽，涉嫌和不具律師資格的男子邱創智、房仲梁志遠合夥，由邱男出面招攬10件訴訟後分佣，雙方拆夥，邱男再找律師林延慶合作，違法招攬16件訴訟拆夥，其中林男收取數十萬元費用，嫌官司麻煩，為省時間，還私下說「要故意輸掉，早點close(結案)」，台北地檢署3日依違反《律師法》起訴邱女、林男4人。

邱靖貽畢業於台灣大學法律系，是台大法研、土木雙碩士，具有律師及地政士資格，因時常參加馬拉松比賽，被媒體封為「最速律師」。另林延慶則是台大哲學系輔修法律系畢業，曾在台北市政府義務諮詢律師。

檢調調查，邱男與邱靖貽、梁志遠3人，2015年7月合資成立「宸翰企業顧問公司」，約定公司負責處理法律業務、擔任顧問及出資比例、營收分配等事務，並成立「宸翰律師事務所」。

3人透過臉書粉絲專頁、網站招攬訴訟業務，邱男自稱「總經理」，對外招攬訴訟時，被民眾稱呼為「律師」亦不否認，因此被不少民眾誤認其具有律師資格。

邱男、梁男招攬案件成功後，再轉介律師邱靖貽接案，邱女負責處理訴狀、出庭，3人再依比例分佣。但宸翰事務所收案10件後，因經營不善，邱男於2016年底改與林延慶合作。

邱男與當事人接洽、聯繫、簽委任狀後，以每案7萬元以上收費，除部分案件曾親自撰寫書狀外，大部分案件則交由林男接手，2人收到款項後再拆帳，共接案16件，直到有當事人起疑，向檢調檢舉偵辦。檢調去年9月約談邱男、邱女2人，訊後諭令50萬元、30萬元交保。

檢方調查時，林男辯稱未跟邱男合夥，至多僅違反律師倫理規範，他具律師資格，不會構成律師法。但檢方援引醫師法相關判決，認為醫師與密醫一起犯罪，成立違反醫師法的共同正犯，依法起訴。

(中時 )