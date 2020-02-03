台北市長柯文哲脫口透露滯留武漢台人返台的隔離安置地點，今（3）日受訪時表示，政府做事應公開透明，沒有要特別爆料或有什麼惡意，請揚言要開罰的衛福部長陳時中講清楚，什麼可以講、什麼不能講。

柯文哲表示，中央政府決定撤回台胞，需檢疫14天，台灣規劃5個收容地點，以台北的收容地點來說，地點是中央找的，需要市政府支援醫療人力、警衛、後勤補給，自己看過資料，直言幾百人在收容所，不可能家屬、周邊居民及支援人力都不知道，那麼龐大的計畫，與其掩藏不如公開透明，自己也沒有惡意爆料。

柯文哲強調，政府應公開透明，大陸疫情會失控就是隱匿文化導致，「我們的敵人是武漢肺炎」，不要內部製造敵人，自己只是記者提問隨意回答，但不認為這是一個機密，因為大家終究都會知道，至於是否該由指揮中心統一說明，柯文哲認為，政府要講清楚，什麼話是可以講，什麼話不能講，不然衛福部給的台北市公文上面就該註明密件；但柯還是主張，公開透明可以減少很多不必要的爭執，不然「等到最後一秒，人都進去了才要通知旁邊的居民嗎？不可能嘛，到時候抗爭更大」。

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(中時電子報)