在太陽花學運名噪一時的「太陽花女王」的劉喬安，與號稱「餐飲大亨」的前男友莊起鳴共同集資600萬經營法式餐廳，但8個月後倒閉，股東懷疑劉、莊2人涉嫌挪用資金，憤而提告詐欺、背信、偽造文書、違反公司法等罪嫌，檢方予以不起訴處分，經原告提再議發回續查，台北地檢署今（3）日仍以罪嫌不足將2人不起訴。

根據了解，頗多爭議的「太陽花女王」劉喬安和前男友莊起鳴，多年前找人集資600萬元在北市信義區經營1家法式餐廳，但僅經營8個月就宣布倒閉，股東事後查帳懷疑公司的錢遭劉及莊挪用，對2人提起詐欺、背信、偽造文書告訴。北檢調查後將2人不起訴，股東不服向高檢署聲請再議，高檢署發回北檢續查。

檢方2度偵查期間，劉喬安因屢傳未到，被檢方於去年3月開拘票指揮警方拘提到案，當時劉被上銬帶進法警室時，還崩潰大喊「警察為何要抓我」，並向檢方辯稱是戶籍地變更而未收到傳票，非故意不出庭，檢察官訊後將她請回。

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(中時電子報)