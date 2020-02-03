武漢肺炎疫情持續延燒，許多國家為防止病毒入侵，祭出禁止與大陸航班往來，以及禁止曾到大陸的外籍旅客入境；其中澳洲政府也宣布，自2月1日起實施暫時性禁令。不料還是有人不遵守，一名中國籍留學生小K（化名）自曝，將入境登記卡改為香港，結果成功入境。

適逢春節，許多在澳洲的中國籍留學生都回家鄉過節，禁令一出讓大家頓時哀鴻遍野，煩惱之後如何回學校上課。根據《今日悉尼》報導，就讀昆士蘭大學研究所二年級的女學生小Y（化名）說，「大家對於是否留學生也不能回去時原本還抱有一絲期望，到最後確認不行時，感到震驚難過以及氣憤；不過還好只是暫時禁令，返回學校仍有希望。」

另名留學生小輝（化名）的經歷更波折，就像真人版「人在囧途」；他落地前1小時突收到禁令，當下只想著如何盡快返程，可是行李直掛目的地，需要拿到行李才能回上海，但又不能入境，最後與一群人被海關聚集在小房間。海關要求他們購買返程機票後，再由轉機航空公司幫轉運行李移到飛機上。

小輝無奈表示，但之後地勤和櫃台因為禁令亂成一團，沒有人幫忙安排解決，只能被迫等待，苦等到隔天早上才順利返程。

不過有「幸運逃過一劫」的留學生小K則表示，自己在入關前修改了入境登記卡，把出境地由大陸修改為香港，結果順利入境。小K說，「海關只重視人，最後連我的行李箱都沒有檢查。」一席話被大量轉傳，許多人痛批該名留學生，「用這種方式入境還敢炫耀，真丟臉，希望你做好隔離措施，不要丟臉了。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)