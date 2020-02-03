新型冠狀病毒（武漢肺炎）至2月4日上午9時為止，大陸境內計有1萬7238個確診病例，光是湖北就有1萬1177例，共361例死亡，陸續有搭載醫護人員與醫療物資的包機，飛往武漢抗疫，網路上近日流傳一段1分36影片，一名空服員在包機上哽咽感謝醫療人員，感動不少網友。

一班搭載甘肅醫護人員援鄂的中國東方航空MU700包機，空姐在抵達前廣忍不住哽咽廣播：「親愛的各位白衣天使們，我們即將到達武漢機場，今天你們不只是天使更是英雄，機組人員很榮幸為你們服務，這是第一架起分的醫療任務包機，祝你們平安歸來，在你們平安回家時，我們會接你們回家，你們辛苦了，武漢加油」。

廣播的空姐講完後，機上共137位志願前往武漢援助的醫護人員，齊聲鼓掌。

空姐在醫療包機抵達武漢前廣播時，情緒失控哽咽感謝醫護人員，影片流出感動不少網友。（影片取自臉書）

不少網友看到這段影片感動不已，網友留言：「醫療人員保重 辛苦你們了」、「這些醫療人員的精神非常動人」、「以身為護理人員為榮」。

(中時電子報)