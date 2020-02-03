武漢台商協會會長蕭永瑞今證實，今（3日）晚將載200多名武漢台商台眷，從武漢包機返台，預計6點開始辦理登機手續。據知情人士指出，執飛的航空公司為大陸的東方航空公司，預計晚上9點半左右會抵台。

據了解，武漢台商將搭乘東方航空MU8916航班，今晚6點50分從武漢天河機場起飛，預計今晚9點25降落桃園機場。

據了解，除了武漢台商，目前也正在對全湖北的台商和台灣人進行統計，調查返台意願，統計到今天下午5點。

今晚的首班包機返台後，後續將視調查的人數，再安排專機分批返台。

(旺報 )