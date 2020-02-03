上周農曆春節開紅盤，武漢疫情擴散加上國際股市重創，台股上周兩個交易日合計大跌600多點，外資同步站在賣方。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場總買進金額為1,350.68億元，總賣出金額為1,703.69億元，賣超為353.01億元；而自今年以來，外資累計賣超增加到426.27億元。外資總持有股票市值為14兆9,443.42億元新台幣，占全體上市股票市值的42.92％，較1月20日的15兆7,653.59億元新台幣，減少8,210.17億元。

在個股部分，上周外資在集中市場買超第一名是友達(2409)、總計買超10,865張，晶電(2448)居次、買超7,484張，旺宏(2337)買超7,242張。台積電(2330)ADR重跌，表現疲弱，外資上周賣超43,435張，居上市公司第一，金融股的中信金(2891)、開發金(2883)分居二、三大，張數分別為41,932張及34,316張。

(時報資訊)