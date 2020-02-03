台中市議員何文海（左2）3日分送6千份口罩，表示看到大家買不到口罩，給需要的民眾應急使用。（黃國峰攝）

台中市議員何文海3日分送6千份口罩，不少家長帶著小孩來排隊，有人表示跑了很多家都買不到兒童口罩，建議政府應統一調度兒童口罩送到學校。（黃國峰攝）

為防範民眾搶購口罩，政府限制每人每次可到便利超商買三片，但近日來很多民眾仍然買不到，台中市議員何文海看到民眾的需求，3日上午9點開放庫存的6千片（大人3千片、小孩3千片）口罩供民眾領取，一早就有上千民眾到何文海議員服務處排隊領取，不少領到口罩的民眾仍憂心忡忡的表示，希望能做到方便購買，不要讓民眾像無頭蒼蠅一樣到處找口罩。

何文海表示，自己每年都會添購口罩給南屯區清潔隊員與志工，去年剛好碰上立委選舉，候選人都會發口罩，所以去年就沒發，剩下不少庫存，從春節前到現在武漢肺炎疫情擴散，看到很多民眾為了買口罩奔走於超商與藥妝店間，但都撲空，所以今天發送口罩給民眾，為防疫盡心力。

口罩9點才開始領取，一早就有不少民眾來排隊，服務處人員先分發名片給排隊的民眾，憑一張名片領取一份3片來控管數量，但仍有人重複領取。何文海表示，今日已約被領取了4、5千片左右，約有1千5百多人來排隊，但約被領了近2千份左右，很抱歉無法無限供應，只是先供應給大家應急使用，還是希望有需要的人來拿。

7點半就來，排第一位的謝小姐領完口罩仍憂心忡忡的表示，一人一天限領3個的政策是可以，但希望能妥善分配，才不會有人到處重複領很多，自己多日來跑了好幾家超商，都買不到口罩、不少家長帶著小孩來排隊，有人表示跑了很多家都買不到兒童口罩，建議政府應統一調度兒童口罩送到學校。

(中時 )