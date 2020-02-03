武漢肺炎疫情尚未有效控制，截至今（3日）上午11時，大陸境內確診感染新型冠狀病毒者有17238例，其中重症患者2296例，已有361人死亡。山東省已發現有60起的「聚集性疫情」，都是由於親友聚會而感染，呼籲民眾不要再聚會了。

綜合陸媒報導，山東省政府分析疫情，發現已有多起典型的聚集性疫情；60起疫情中，有49起是家庭聚集性、6起同事間聚集性、5起集體暴露。平均每起聚集性疫情傳播病例數2.15例。

其中臨沂市1名女性確診病例，從武漢返回後，和家人、同事聚餐，共同暴露的人員中，她的老公、兒子、兒媳、兒子的岳母、小舅子以及1名同事，共6人確診。另外，煙台、青島的確診病例中，有4例是在參加雲南旅行期間感染；同團旅客中還有1例無症狀感染者，竟在回到煙台後，傳染了3名家人。

山東省政府昨（2日）召開記者會表示，截至昨日中午，累計確診230例，無人死亡；近4天發現的疑似病例都在80例左右，但昨日已降為67例，並對所有已發現的密切接觸者都實行集中隔離觀察。

(中時電子報)