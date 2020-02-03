某公益團體前員工薛姓女子，以1人分飾2角方式，佯稱能以優惠價取得超值旅遊套票，但須先預繳一筆錢，費用逕自預繳資金中扣款，詐騙6人約300萬元。事後有人因行程被取消後卻遲遲拿不到退款，報警提告。台北地檢署3日依詐欺罪嫌追加起訴薛女。

檢警調查，薛女2016至2018年間，開帳號宣稱是旅行社員工「Tina姊」，再以本尊身分與「Tina姊」自問自答，佯稱可用優惠價格訂到日本、歐洲等地超值旅遊套票、飯店住宿，吸引多名同事和小孩同學的家長，請託薛女代為購買。

薛女先要求同事、家長預繳一筆錢，金額分別為數十萬至上百萬元，可先設定旅遊地區，確定出遊，行程、套票、住宿交通後，相關費用可自預繳資金中扣款。

一開始，由於客戶幾乎都獲得優惠旅遊，讓薛女生意越做越大，最後周轉不靈，直到有人無法報名行程，要求退款卻遲遲拿不到，始知受騙，提告薛女詐欺。

檢方調查時，薛女坦承「Tina姊」就是她，強調客戶皆有享受到優惠行程，沒有詐欺。不過檢方認為，薛女假冒旅行社員工，以挖東牆補西牆手法行騙，先前因詐騙3名同事起訴後，又有同事、兒子學校家長及家屬3人提告，今追加起訴。

(中時 )