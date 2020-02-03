嘉義市長黃敏惠示範漂白水稀釋後再使用。（廖素慧攝）

私立幼兒園業者到校外會嘉義市聯絡處，由軍訓督導樊立平送上教育部發送的口罩。（廖素慧攝）

嘉義市幼教學會理事長趙世煇籲請中央持續發送防疫用品，確保私幼防線。（廖素慧攝）

嘉義市立吳鳳幼稚園小朋友洗手防疫。（廖素慧攝）

防疫大作戰，緊守幼兒園防線，嘉義市公立幼兒園3日起停課，私立幼兒園照常上課，今日 領取教育部發送的口罩，嘉義市幼教學會理事長趙世煇說，口罩、洗手液等防疫物資市面上缺貨，中央發送的第一波口罩後，希望能持續定期發放防疫用品。

嘉義市立公幼今天起全面停課，市長黃敏惠視察市立吳鳳幼兒園防疫工作，教職人員用漂白水拭擦課桌椅、教具、遊戲區遊樂器材，並將玩具、童書等物品攤在陽光下曬太陽，黃敏惠說，陽光是最天然的消毒品，曬書、曬教具就對了。

趙世煇說，私幼上周已陸續開學，公幼及各級學校都延後開學，希望政府把口罩、洗手液等防疫資源優先撥用給已開學的私幼，保護第一級教保職工人員及幼園小朋友。

趙世煇說，家長因為上班，需要把小朋友托育給幼兒園，但也會自主管理，全市私幼約有4800多名幼兒，目前有約3成小朋友請假，此外，由於公幼停課，許多家長詢問能否短暫交由私幼托育？私幼礙於人手不足、防疫物資等各方面考量，沒辦法受理。

市府教育處長林立生說，教育部緊急調度兒童口罩，提供全國公私立幼兒園備用，第一階段配送給私幼，嘉義市獲配送122盒，每盒50片，各園配送數量依實收人數以50至60人配送1盒，是緊急支援的防疫備用物資，幼兒園要妥善保管運用。

林立生說，目前也是流感高峰期，小朋友請假可能是感冒、流感，家長及小朋友在家自主管理也要勤洗手、注意個人衛生。

(中時 )