武漢肺炎，民眾瘋搶口罩，各大超商都一片難求，連診所都快鬧口罩荒，面對口罩供不應求，有小兒科醫師心軟將藥局庫存的口罩釋出，讓一般民眾購買，不料卻收到一封抗議信讓他抓狂，更無奈透露：「再沒口罩恐休診！」

小兒科醫師「柚子醫師」陳木榮在臉書發文表示，因為廠商承諾過年前夕訂購的口罩會到貨，所以好心將藥局庫存的口罩釋出，讓一般消費者購買，不料卻收到一封私訊抗議：「網路上說口罩的有效期限有五年到八年，為什麼在診所隔壁藥局買到的口罩，只剩下兩年就過期了？」柚子醫師無奈大嘆，正在心煩診所口罩斷貨就要無限期停止看診了，再收到這種抗議信，真的會令人抓狂！

柚子醫師指出，因為考量很多人沒有口罩不能去任何地方，真的蠻可憐的，加上廠商信誓旦旦的說，過年前訂貨的這一批口罩一定會到貨，所以才同意藥局把庫存的口罩先釋放出去讓大家購買，不料好心竟發生這種悲劇，真的很令人火大。

他呼籲這位私訊抗議的朋友，「既然你的口罩不會在接下來的半年當中使用掉，表示你真的囤積了不少口罩，既然你抱怨口罩的有效期限太短，請你把我的口罩拿回來還給我，只要你的口罩還沒有拆封過，我一定退錢給你。」他同時也拜託大家，口罩這種東西，如果你家裡的口罩已經夠用了，請你不要囤貨，把醫療口罩留給我們這些真的第一線面對病毒的醫生好嗎？

(中時電子報)