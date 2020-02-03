連署送口罩 罷韓團體急撇清 12:502020/02/03 中時電子報 陳弘美 、中時、 袁庭堯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 罷韓總部29日成立。（圖／摘自Wecare高雄臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 正當全國都缺口罩之際，罷韓活動現場竟送口罩給連署民眾，遭藍營高市議員批沒人性。對此，罷韓團體急澄清，發放口罩屬於個別民代的個人行為，和罷韓團體無關。 國民黨高市議員陳玫娟、陳麗娜、邱于軒等人3日召開「罷韓罷到沒人性」記者會，痛批目前防疫口罩短缺，但罷韓團體手上竟有大量口罩，送給簽罷韓連署書的民眾，根本是「用防疫口罩做政治操作」。 對於高市藍營議員批評「罷韓連署送口罩」是政治操作一事，罷韓團體澄清，發放口罩屬於個別民代的個人行為，三大罷免團體並沒有發放任何口罩。 (中時電子報) #口罩 #罷韓團體 #韓國瑜 #連署 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫搶口罩 醫生：這種人不必天天戴 08:172020/01/30 生活 口罩剩一盒秒漲1百 店員嗆一句網怒喊檢舉 08:352020/01/30 日常 吃飯脫口罩再重戴可以嗎？ 醫生這樣說 12:292020/01/30 生活 防疫關鍵期 口罩這樣挑最對 21:192020/01/30 生活 口罩戴久耳朵痛？ 這招神解超有效 08:042020/01/31 生活 悲哀！名嘴批：國民黨只有一個韓國瑜嗎？ 12:422020/01/31 政治 戴口罩卻露出鼻子 醫嘆：何苦跟我們搶？ 12:532020/02/01 生活 開學口罩去哪買？國民黨團要政院檢討 13:182020/02/01 政治 全台口罩爆缺貨潮 名嘴：不知道政府堅持什麼？ 14:432020/02/01 娛樂 他跟物流車跑12家超商 曝為何買不到口罩 12:192020/02/03 生活 政治熱門新聞 蔡政府防疫做半套？高嘉瑜挖出4大漏洞！ - 政治 罷韓第五天 連署數量出現驚人突破 - 政治 為何每天產600萬口罩卻買不到？網曝「黃金地區」：剩一堆！ - 政治 為何武漢肺炎都死在湖北？知情人曝「2致命主因」！ - 政治 和武漢相隔千里 溫州為何成肺炎重災區 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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