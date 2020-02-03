正當全國都缺口罩之際，罷韓活動現場竟送口罩給連署民眾，遭藍營高市議員批沒人性。對此，罷韓團體急澄清，發放口罩屬於個別民代的個人行為，和罷韓團體無關。

國民黨高市議員陳玫娟、陳麗娜、邱于軒等人3日召開「罷韓罷到沒人性」記者會，痛批目前防疫口罩短缺，但罷韓團體手上竟有大量口罩，送給簽罷韓連署書的民眾，根本是「用防疫口罩做政治操作」。

對於高市藍營議員批評「罷韓連署送口罩」是政治操作一事，罷韓團體澄清，發放口罩屬於個別民代的個人行為，三大罷免團體並沒有發放任何口罩。

(中時電子報)