新加坡地產開發商和美置地集團主席蔡天寶蔡天寶，對於聯聚中雍大廈打造象徵台商精神的「行」雕塑深受感動。（盧金足攝）

聯聚建設的建築作品引起企業、同業矚目，其他亞洲地區國家的首富及知名銀行家都曾指名參訪聯聚。（盧金足攝）

聯聚建設慢工出細活，平均1.5年至2年推出一案，25年來深耕台中市7期，至目前完工交屋共13棟作品。（盧金足攝）

台灣豪宅口碑名揚國際！新加坡上市地產開發商和美置地集團，在創辦人、主席蔡天寶帶領下拜訪台中，特別參訪中部知名豪宅建商聯聚建設聯聚保和大廈，及甫於2019年落成的聯聚中雍大廈，稱讚聯聚將文化意涵融入建築的理念；聯聚建設董事長江韋侖表示，雙方針對不動產未來開發的前景，認為應該觀察、順應市場趨勢調整，同時把握本身原有的優勢加以發揮，穩健發展。

蔡天寶多年前曾到訪台中，行程緊湊卻對聯聚建設外觀驚艷不已，此行再來台中，特別安排參訪，和美置地的企業董事會年度參訪行程當中，聯聚建設是唯一的企業參訪對象。

江韋侖表示，促成和美置地集團來台中參訪，主要是源自雙方企業理念相符，都期許自己成為卓越的營建開發商，為產業的發展帶來一些正面的影響力；特別以道地台灣小吃、當令水果，讓蔡天寶台灣行不用環島，也能享用最道地的台灣味，另類用味蕾行銷台灣。

和美置地集團與聯聚建設在聯聚安和辦公室進行座談，針對台灣與新加坡在地產領域的差異相互交流，針對不動產未來開發的前景，認為應該觀察、順應市場趨勢調整，同時把握本身原有的優勢加以發揮，穩健發展。

和美置地集團一行參觀聯聚保和大廈，及甫於2019年落成的聯聚中雍大廈，仔細觀察建築規畫和營建的細節，也不時提問專業議題，咸認「好建築講求的是細節，好的建築不僅可以帶領新生活型態、進而改變城市的風貌」。

江韋侖指出，每一棟建築，從土地、環境、設計、營建等都必須因地制宜，力求兼顧安全、實用和美感；蔡天寶一行對於聯聚中雍大廈所承載的傳承之情，象徵台商精神「行」的雕塑深受感動，稱讚聯聚建設將文化意涵融入建築理念。

江韋侖強調，蔡天寶深耕不動產市場、進而放眼國際的前瞻性相當佩服，這次會面可謂獲益良多；蔡天寶也提及，近年和美集團重心移往國際商用市場，但未來仍對於建築領域懷有理想與企圖心，也很認同聯聚追求將一件事做精、做完美的態度。

參訪者對江韋侖願意割愛自己珍藏的藝術品贈送給社區，讓住戶買到的不僅是居住的舒適與品味兼具的環境，更是培育下一代文化素養的生活空間，當東方遇上西方可以成為經典！

聯聚建設的建築作品引起企業、同業矚目，其他亞洲地區國家的首富及知名銀行家都曾指名參訪聯聚，對建築軟硬體深入鑽研，也不乏國內知名建商特地前來取經，甚至斥資購入聯聚作品來作為學習標竿。

還有全球市場指標型的產業，力邀聯聚建設到海外合作開發，但江韋侖自許一輩子就做三件事，「蓋房子、做盒子、過日子」，聯聚建設慢工出細活，平均1.5年至2年推出一案， 25年來深耕台中市7期，至目前完工交屋共13棟，聯聚瑞和大廈將於2021年完工，屆時勢必再創經典，引領新的一波風潮。

(中時 )