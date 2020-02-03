受新型冠狀病毒肺炎疫情擴大影響，大陸天風國際證券分析師郭明錤將iPhone今年首季的出貨預測下修10%。

知名蘋果分析師郭明錤在報告中表示，已開始看到武漢肺炎對手機市場的衝擊，整體智慧手機出貨將不如原先預期，他估算中國手機市場在農曆新年假期的出貨量較去年同期減少50%～60%，已導致非常高的通路庫存。

郭明錤在報告中指出：「2019年中國智慧手機出貨量介於3.6億～3.8億支，我們預估2020年將下滑15%，至3.1億～3.3億支，主要因5G手機的換機需求不如預期，以及新型冠狀病毒肺炎疫情打擊消費者信心」。其預測較市場普遍預期的介於3.3億～3.5億支悲觀。

Android手機面臨的特定問題，在於5G升級需求較預期疲弱。報告中指出：「換機需求不如預期，主要因5G通訊技術並未創造出創新的使用者體驗。即使汰換4G手機帶動5G手機普及率成長，但整體手機市場仍然萎縮，並打擊眾品牌的成長和相關供應鏈」。

目前蘋果較不受5G需求的問題影響，主要面臨的是武漢肺炎疫情帶來的衝擊。他在報告中指出，最新調查顯示iPhone供應正受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，因此將2020年首季iPhone出貨預測調降10%，至介於3600萬～40000萬支。2019年首季iPhone出貨量為3800萬支。

他並表示，基於武漢肺炎疫情和消費者信心的不確定性，現在很難去預測2020年第二季的iPhone出貨表現。不過他並未調整對蘋果公司的業績預測或股票目標價，反而建議投資人在武漢肺炎疫情穩定後，可以重新關注iPhone供應鏈。

(時報資訊)