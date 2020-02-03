連鎖餐飲集團六角（2732）、雅茗-KY（2726）雖遭逢武漢肺炎疫情逆風，短期營運遭逢衝擊，但仍分別透過投資併購及策略結盟，積極衝刺營運成長動能。今（3）日雖受台股大跌357點拖累，早盤股價一度重挫，但盤中跌幅均見收斂。

六角今日開盤一度重挫6.74％至166元，為近1個月波段低點，隨後跌幅收斂、截至午盤下跌約3.5％。雅茗開盤後一度大跌9.76％至56.4元，創3個月波段低點，但截至午盤跌幅收斂至約5.5％，力拚守住60元關卡。

六角公告斥資3.6億元，取得中部粉圓商天恩粉圓9成股權，藉此進行產業鏈上下游整合，並透過挹注集團資源，導入科技化生產、取得更多國家食品認證，協助擴大市占率。包括經營者在內的原有團隊均將留任，六角將派駐產品研發及財務人員予以協助。

投顧法人指出，天恩近年營收約達4～7億元、獲利約為0.4～1億元間，六角併購天恩主要為考量整合產業鏈上下游、並掌握料源，看好可望對六角獲利帶來顯著挹注，帶動六角獲利成長動能優於營收。

六角透過持股56％的杭州瑞里餐飲集團布局中國大陸，中國大陸對合併營收貢獻約25％，公司預期武漢肺炎疫情估影響2月約2％。投顧法人認為，中國大陸對六角獲利影響約18％，短期營運表現有待觀察，但目前屬銷售淡季，對營運影響將更小。

投顧法人看好六角併購天恩可望提升每股盈餘表現，至於武漢肺炎短期影響不大，若無法控制、影響時間超過2個月，則將影響首季營運表現，對此調升每股盈餘預期約12％，維持「買進」評等、目標價250元。

雅茗則宣布攜手已布局中國大陸逾百家大學校園的團膳企業，設立合資公司「上海檬奇奇」，將旗艦茶飲品牌「快樂檸檬」導入校園餐廳及校外周邊門市，目標以每年30～40家速度展店，鎖定剛性需求的學生為消費主力族群，搶攻特殊且寡占的校園市場商機。

對於武漢肺炎疫情，雅茗認為短期衝擊勢必使競爭激烈的中國大陸手搖茶飲市場重新洗牌，但「快樂檸檬」現金流穩定、已打下深厚市場基礎，認為不至於對營運造成太大衝擊，反有機會成為拓展市占率的新契機。

投顧法人對此認為，雅茗9成以上營運集中於中國大陸，歷經2018年體質調整的獲利低潮期後，2019年營運表現重返正軌。不過，由於年初即遭逢武漢肺炎疫情衝擊，對今年營運仍暫時保守看待、預期仍將出現衰退，建議暫時觀望。

(時報資訊)