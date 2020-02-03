廣州確診病例 門把測出武漢肺炎病毒 13:002020/02/03 中時電子報 李慈音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 廣州在確診病患家中門把上廁出武漢肺炎病毒。（圖／資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情蔓延，死亡人數達361人，已經超越SARS，最新研究發現，病毒除飛沫傳染，還可經糞口傳播，引發關注。另有消息指出，在一名確診病患家中門把上，也發現武漢肺炎病毒的核酸。 據《廣州日報》報導，廣州疾病預防控制中心，在一名確診病患家中門把上，發現新型冠狀病毒核酸，這也是廣州首次在環境中發現，提醒民眾應更注意手部衛生。 專家表示，日常居家環境中，有許多可能造成病毒傳播的途徑，像是手機螢幕、電腦鍵盤、水龍頭等，都需要經常清潔，除了戴口罩，同時也要注意勤洗手。 (中時電子報) #武漢肺炎 #廣州 #門把 #傳染 #糞口 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎衝擊經濟！台股開盤恐暴跌 公股行庫四大基金！千億銀彈上膛 國安基金備戰 04:102020/01/30 財經焦點 《電腦設備》順達科武漢肺炎無重大影響，以非IT產品助攻獲利 09:432020/01/30 財經 《基金》武漢肺炎爆發，永豐1-3年美國公債ETF大漲逾13％ 10:002020/01/30 財經 《基金》張帆：武漢肺炎黑天鵝不致重創經濟，但造成恐慌不容小覷 12:332020/01/30 財經 《熱門族群》金鼠紅盤慘摔季線，點將台股抗「疫」奇兵 12:332020/01/30 財經 《半導體》武漢肺炎恐衝擊陸5G換機潮，聯發科重挫 13:412020/01/30 財經 武漢肺炎開棒球第1槍 亞洲棒總中彈 14:402020/01/30 體育 為何歐洲人不戴口罩？網曝國情差異 16:182020/01/30 日常 武漢肺炎病例持續增加 避險資產日圓上漲 23:282020/01/30 財經 手機恐是病毒溫床？ 醫揭2招防堵 08:332020/01/31 生活 兩岸熱門新聞 新型冠狀病毒肺炎 專家曝最危險的地方 - 兩岸 陸肺炎擴大 武漢火神山醫院病房內部實拍圖曝光！ - 兩岸 武漢肺炎／別再聚了！女子武漢返家後聚會 6親友中標 - 兩岸 陸留學生「修改出境地」！闖關澳洲成功 PO網炫耀：海關連行李都沒檢查 - 兩岸 武漢台人包機 東方航空今晚約9點半抵台 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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