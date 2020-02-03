武漢肺炎疫情蔓延，死亡人數達361人，已經超越SARS，最新研究發現，病毒除飛沫傳染，還可經糞口傳播，引發關注。另有消息指出，在一名確診病患家中門把上，也發現武漢肺炎病毒的核酸。

據《廣州日報》報導，廣州疾病預防控制中心，在一名確診病患家中門把上，發現新型冠狀病毒核酸，這也是廣州首次在環境中發現，提醒民眾應更注意手部衛生。

專家表示，日常居家環境中，有許多可能造成病毒傳播的途徑，像是手機螢幕、電腦鍵盤、水龍頭等，都需要經常清潔，除了戴口罩，同時也要注意勤洗手。

(中時電子報)