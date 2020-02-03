受到武漢肺炎疫情蔓延影響！民進黨台中市議會黨團今天召開記者會，邀集衛生局、教育局、勞工局與醫師公會前來說明目前相關因應措施及目前台中市疫情狀況來使民眾對整體資訊有更多掌握。總召陳世凱說，二月底開始各級學校開學將至，學童抵抗力相對較弱，市府需制定防疫機制。

市議員陳淑華說，政府一開始宣導民眾外出時主動戴口罩，保護自己也保護他人，而幼兒園並未在停課的標準內，甚至幼兒園也要求家長必須讓孩子帶3到5個口罩才准上學；她要求市府統一調配口罩至幼兒園。李天生質疑市府應有作為，不可全待中央指示，如果經費不足也能動用預備金處理。

林德宇、王立任表示，中央與地方防疫為垂直一體，中央的指示、原則，市府需全力落實與執行。而市府的橫向聯繫也相當重要，指揮系統需口徑一致、橫向溝通協調；台灣燈會為大型的群聚的集會，該如何控管預期吸引大批人潮，市府務必將防疫工作做好周全準備，來保障國人健康。

邱素貞關心補習班、安親班的防疫措施，深怕群聚感染爆發。江肇國議員質疑市府目前根本不清楚口罩、酒精的數量，指揮中心開設至今也超過10天，甚至經發局到市場要求攤商戴口罩，還起了衝突，防疫的重要時刻但目前物資缺乏，市府應了解物資總量，另外市府是否有能夠處理往後需居家隔離的能量。

楊典忠議員擔心口罩生產量不足及原物料缺乏問題。黃守達表示，市府必須安民眾的心，建議市府將醫療物資配送機制線上同步，有何品項、總量、配送對象以及配送數量，讓民眾看得到不恐慌、不質疑。王立任、施志昌議員針對防疫假的問題，重點在於執行力到、實施細節，勞工局應就台中現狀有所作為。楊典忠議員擔心口罩生產量不足及原物料缺乏問題。

民進黨團要求市府儘速建立防疫相關問題專線，讓民眾有通報機制可詢問相關事項。黨團總召陳世凱表示，議員們提問踴躍表示大家的疑慮很高，期望議會盡快召開臨時會並要求市政府做疫情報告，也期盼其他黨團能配合。

(中時 )