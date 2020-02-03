武漢肺炎疫情延燒，小年夜才開航澳門的星宇航空，因為載客率受影響，自2月8日起至3月28日止，澳門航線所有航班取消，預訂自3月29日起逐步恢復澳門航線服務。

星宇航空表示，將密切注意疫情後續狀況，機動調整航班，旅客可利用星宇航空官網（www.starlux-airlines.com）或STARLUX App查詢最新航班資訊。

星宇航空表示，由於新型冠狀病毒疫情未見趨緩，已嚴重影響旅客赴澳門之意願，將自２月８日起取消桃園—澳門航班服務。預計於３月29日起，恢復桃園—澳門JX201、澳門—桃園JX202，每日一班早班機往返服務。６月１日起，全面恢復桃園—澳門每日３班往返服務。

星宇航空將協助受到航班取消影響之旅客，後續改票或退票事宜。旅客若持有２月３日(含)前開立之1月24日至5月31日桃園-澳門往返機票，可自即日起至5月31日止，在原搭乘日前聯繫星宇航空客服中心，申請改票或退票，免收改票／退票手續費乙次。透過旅行社購票之旅客，請聯繫原開票旅行社辦理。星宇航空客服中心聯絡電話：＋886-2-27911199。退票需求可上網填寫「退票申請」表單。

(中時 )