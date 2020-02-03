國民黨立院黨團今開記者會，建議蔡政府必須盡速明定相關配套措施，重視育嬰、私幼、私托教師與職工防疫上需求，尤其在防疫照顧假的配套措施，如何減輕雇主成本上的所施補償，盡快向國人公布。國民團也將提出相關特別條例草案，比照SARS發生期間，給予企業紓困、減免賦稅。

有關防疫照顧假的部分，黨團書記長蔣萬安強調，勞動部不能只說雇主不能拒絕，重點在於出勤、薪資問題該如何認定？勞動部將問題推給資方，表示依公司規定處裡，是不負責任的做法。蔣萬安表示，國民黨團將在這個會期提出相關特別條例法案，對於遭受到疫情衝擊的產業，比照SARS發生期間，給予企業紓困、減免賦稅。

與會的台北市托嬰協會會長侯美姈、中華幼兒教育協會蘇傳臣理事長皆反映，全國有將近6千名托育工作人員，照顧約3萬名0-2歲嬰幼兒，這些托育嬰機構出現了口罩、酒精庫存量不足問題，原本配合廠商因政府政策而停止供貨，呼籲政府必須重視。此外，私托、私幼老師萬一請防疫照顧假，機構又臨時找不到人代理，最後影響的，還是防疫上的疑慮。

首席副書記長林奕華表示，高中以下學校延後開學，公立幼兒園也跟著延後，但是全國私托早就已經開學，並未列入這次延後開學名單中，另外如育嬰中心、安親班、補習班早就已經在運作，政府防疫工作不應只做半套。

對於口罩搶購的問題，蔣萬安建議，面對許多民眾反映買不到口罩，政府配送資訊要透明，政府配發鋪貨送達口罩的時間、地點、數量必須公開透明。鋪貨通路要普及，除了4大超商、連鎖藥妝店通路之外，網路與社區藥局也必須納入配送、鋪貨的範圍內。發送方式要便民，政府可透過村里長辦公室，讓民眾可憑戶口名簿領取，以特別預算免費發送給民眾每日基本量。

(中時 )