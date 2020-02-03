時序入春，台灣街頭也能看到河津櫻、寒櫻開花了！浪漫粉紅也為即將到來西洋情人節增添浪漫氣息！迪士尼今年春天再度推出全新迪士尼櫻花季，將在台超受歡迎的奇奇蒂蒂、小鹿斑比、瑪麗貓、小飛象等四個超人氣角色，結合浪漫櫻花，打造一系列迪士尼櫻花季專屬活動。預計從2/14情人節開始在台北統一時代百貨、台中廣三SOGO百貨、高雄大魯閣草衙道北中南開跑。

【迪士尼櫻花季】奇奇蒂蒂、瑪麗貓、小鹿斑比、小飛象四大主題。（邁思娛樂 提供）

讓可愛迪士尼角色陪你度過浪漫情人節！【迪士尼櫻花季期間限定店】今年以奇奇蒂蒂、小鹿斑比、瑪麗貓、小飛象等主題推出一系列櫻花季活動，包含北中南三地夢幻粉紅色系期間限定店，將與粉絲相約浪漫櫻花樹下。還有限定野餐派對、眾多櫻花季主題限定商品，其中有六款野餐周邊商品搶先公開！廣邀全台粉絲與奇奇蒂蒂、小鹿斑比、瑪麗貓、小飛象一同體驗陪你度佳節。

【迪士尼櫻花季】櫻花季野餐籃（小鹿斑比款）。（邁思娛樂 提供）

【迪士尼櫻花季期間限定店】台北店主題為奇奇蒂蒂，即將在統一時代百貨台北店2F夢廣場舉行為期一個多月的活動，台中店在廣三SOGO百貨1樓，主題是小鹿斑比與瑪麗貓；南部則落腳高雄大魯閣草衙道大道東1F異想空間，以小飛象為主題。

【迪士尼櫻花季】櫻花季不銹鋼環保餐碗（奇奇蒂蒂款）。（邁思娛樂 提供）

【迪士尼櫻花季期間限定店】台北店同樣也有萌翻天的人氣限定商品，如超人氣主題獨家限定野餐新品：如櫻花季限定野餐籃、造型髮箍、野餐墊、玻璃水瓶不銹鋼環保餐具、不銹鋼環保餐碗等。

【迪士尼櫻花季期間限定店】台北店—迪士尼櫻花季粉紅野餐派對將在2/16(日)及2/28(五)於統一時代百貨台北店2F夢廣場舉行，已可先購買早鳥票、以早鳥價購入奇奇蒂蒂主題等6項限定商品，還可參加輕食DIY、生活學手作課程。

【迪士尼櫻花季期間限定店】2月14日起陸續將在台北、台中、高雄三地開跑，以奇奇蒂蒂、小鹿斑比、瑪麗貓、小飛象為主題打造粉紅浪漫櫻花季期間限定店。北中南期間限定店推出多款櫻花季期間限定商品，並將結合夢幻網美打卡點，歡迎大小朋友來野餐、賞花打卡趣。

然也要提醒大家，近來武漢肺炎疫情擴散，中小學也延後開學了，如要出沒人潮眾多的地點，建議還是要戴上口罩，除可避免把病原傳給別人外，也可保護自己，避免空氣中的有害物質進入體內！在防範疫情時，也要讓自己的生活規律也安全！賞花、野餐添樂活！

(中時電子報)