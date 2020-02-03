中國電信業大廠華為發言人3日表示，已經恢復包括消費產品和運營商設備在內的產品生產，業務正常運行。

路透引述該公司發言人說，所恢復的多數生產業務在廣東東莞。報導指出，中國政府號召一些省市全面停工以遏制新型冠狀病毒疫情擴散，但允許一些關鍵產業繼續運行，華為復工符合相關規定。

另據新浪財經報導，目前中芯國際及其供應鏈正常運轉，各地產線按計劃持續進行生產運營。截至目前，員工尚無感染病例發生。

(工商 )