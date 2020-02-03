華為：已恢復生產 業務正常運行 13:032020/02/03 工商 康彰榮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國電信業大廠華為發言人3日表示，已經恢復包括消費產品和運營商設備在內的產品生產，業務正常運行。 路透引述該公司發言人說，所恢復的多數生產業務在廣東東莞。報導指出，中國政府號召一些省市全面停工以遏制新型冠狀病毒疫情擴散，但允許一些關鍵產業繼續運行，華為復工符合相關規定。 另據新浪財經報導，目前中芯國際及其供應鏈正常運轉，各地產線按計劃持續進行生產運營。截至目前，員工尚無感染病例發生。 (工商 ) #生產 #華為 #運行 #發言人 #正常 也許您會感興趣 推薦閱讀 《熱門族群》武漢疫情，光寶科、康舒湖北廠區影響不大 09:262020/01/30 財經 疫情擴散 面板雙虎展開防疫大作戰 10:372020/01/30 財經 特斯拉暫時關閉上海廠 估Model 3生產推遲一周半 11:252020/01/30 財經 口罩之亂？ 中衛估一個月後可供需平衡 11:512020/01/30 生活 華為浴火新生 改寫「中國威脅論」？ 13:552020/01/30 國際 《電機股》大陸延後開工，力達3招因應 16:142020/01/30 財經 《電腦設備》緯創設防疫專責單位，全球生產營運機動因應 16:142020/01/30 財經 一銀香港分行已正常營業 上海分行2月10日恢復正常營業水準 19:432020/01/30 財經 捷流閥業大陸蘇州廠 延至2月10日開工 11:132020/01/31 財經 華為手機去年出貨量超蘋果 全球第2 16:412020/02/01 財經 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 面板紅了！友達、群創開低走高巨量拉長紅 - 財經 - 工商 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 政府出手護盤？台股重挫見低接買盤 收跌140點 - 財經 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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