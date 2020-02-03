小嫻、張勛傑近日錄衛視中文台《一袋女王》，參加好友道歉大會單元，張勛傑表示兩人才認識3個月時，小嫻為了幫他把妹大方出借愛車，兩人友情至今不變，主持人巴鈺詢問：「你們為什麼不在一起？」小嫻大方回應：「因為我心裡一直都有人。」並抱怨每次跟張勛傑聊天，都要把握前面5分鐘，因為之後他就喝醉斷片，讓她很受不了。

張勛傑與小嫻是拍戲認識，剛認識3個月時，有次兩人一起參加派對，在派對上他看到小嫻一位女生朋友美如畫中人物，因此鼓起勇氣跟對方聊天求認識，相談甚歡下發現彼此回家同方向，萌生送對方回家是否更進一步發展的念頭，但當天卻沒開車，所以把情況私下跟小嫻說明，沒想到當時的她二話不說大方給出車鑰匙，只交代一句：「不要弄髒。」最後雖然沒有追到那個女生，卻因此獲得好友一位。

小嫻（右）跟張勛傑擁有好交情。（衛視中文台提供）

小嫻抱怨每次想跟張勛傑好好聊天，他一定得配酒，而且還以為自己酒量很好，卻經常清醒5分鐘，之後就斷片失憶。對此張勛傑解釋，他每次一定會有很信任的朋友在才會開喝，不會因酒誤事，他接著抱怨小嫻，開始一段感情前很好約，但投入感情後就會完全消失，小嫻忍不住接口：「我有天菜為何還要剩菜。」主持人曾國城當場替張勛傑抱不平。該集4日晚間11點衛視中文台播出。

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(中時 )