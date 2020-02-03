即日起捷運人員將展開各項設備操作、維修保養模擬等密集訓練，為通車營運全力衝刺。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中捷運綠線全長16.71公里，共有18座車站，除頭、尾2站為平面車站外，其它16座車站均為高架車站。（盧金足攝）

維修人員已進駐車站及北屯、烏日兩座主變電站，每日安排一班維護人力模擬營運狀態。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中捷運綠線將在今年底通車營運，台中捷運公司3日全員動員接管進駐全線18個車站及路軌，為捷運通車邁向新里程碑；台中捷運公司董事長林志盈指出，即日起捷運人員將展開各項設備操作、維修保養模擬等密集訓練，為通車營運全力衝刺。

林志盈表示，台中捷運綠線全長16.71公里，共有18座車站，除頭、尾2站為平面車站外，其它16座車站均為高架車站。中捷公司已於去年12月16日接管北屯機廠內車輛與軌道維修廠，今日接管全線站及路軌後，站務人員同步進駐並啟動營運模式的各項設施及設備運作，如電梯、扶梯、月台門、售票機等，未來待人力陸續到位後，即逐步推進至早午夜三班輪值的營運常態模式。

維修人員今日也開始進駐車站及北屯、烏日兩座主變電站，依系統廠商所提供的維修保養手冊，每日安排一班維護人力模擬營運狀態，進行電聯車、通訊、行車監控、電力、機廠設備、自動收費系統、水電消防、環控、土建、軌道等例行性維修保養作業，待近期招考人員報到並完成訓練後，即比照營運模式執行24小時值勤作業。

此外，台中捷運行控中心配合列車運轉調度需求啟動三班輪值，載入列車運行時刻表，測試列車於尖離峰班距運行下的準點狀況，並測試號誌、通訊、電力、環控等系統的穩定度。

林志盈強調，公司接管後除例行性維護管理作業外，後續還將進行一連串模擬演練，其中包含12項維修類演練、24項綜合演練，內容涵蓋如列車故障、車站火災、旅客疏散等單一或多重事件複合式演練，人員藉由長時間且不間斷的訓練後，才能面對通車營運後的各項挑戰，提供市民安全、舒適的捷運系統。

因應武漢肺炎，台中捷運公司原訂2月1日至2月5日開放捷運文心森林公園站讓民眾參觀活動延後，未來將規畫適時開放部分車站供民眾參觀，傾聽民意，作為日後營運參考。

(中時 )