台中市議會國民黨團表示，在民眾四處買不到口罩進行防疫時，竟有人一次發放6000個，這舉動使人佩服、卻也讓人不解？他的供貨管道來源究竟為何，竟比地方政府還要管用？教育部日前宣布高中以下延後開學，雖然避免校園風險，卻也讓安親班成為肺炎傳染的高風險場域。

黨團書記長張瀞分說，能夠一次拿出6000個口罩分送民眾是好事，可以抒解許多民眾買不到口罩的壓力，但前些時候地方政府衛生局希望廠商能夠提供一定額數的口罩，卻被廠商以中央徵用為由拒絕；口罩取得管道讓人十分好奇，希望他好人做到底，能夠給大家一個方向，讓苦苦等待的市民盡早買到政府規定要戴的口罩。

國民黨團表示，該名提供6000個口罩的熱心人士說，「多年來都會準備口罩贈送給各里環保志工」，但「兒童口罩」卻有3000個，數量和成人口罩數量一樣，實在很巧合，且多年以來他擔任環保志工，偶爾可以看到青少年志工，兒童志工根本就很少看到，該名人士能夠長期準備這麼多兒童口罩，真的是佛心來著！

黨團執行長陳政顯說，日教育部2日宣布高中以下各級學校延後開學，家長群組頓時哀聲四起，許多家長說，目前教育部及勞動部只是在「研擬」小學以下學生家長可請防疫照顧假，但問題是該假別是否會扣薪水？是否會扣全勤？是否會影響考績？到頭來根本還是不敢請假，最終只能把小孩送到安親班。

黨團議員呼籲中央政府，口罩既然已經是中央管制物資，請中央調整政策，直接將兒童口罩送到各個安親班、私立幼兒園，不要再讓家長疲於奔命。實際的數量與運送管道都可請地方政府教育局協助，防疫不應分中央與地方、也不應分藍綠，請中央政府三思。

(中時 )