武漢肺炎肆虐，教育部昨宣布高中職以下學生寒假延長兩週，至於公共托育中心因無寒暑假之分，已於上月30日（初六）正式開學，新北市社會局今上午決議，目前新北70間公托中心全面維持運作，但館內的親子館、偏區12家公共親子中心以及位於新板特區玩具銀行「玩聚窩旗艦店」，則暫停開放至2月24日，若有報名親子課程的家長可申請全額退費。

社會局長張錦麗表示，配合中央防疫指揮中心和衛福部政策，新北市各親子館和公共親子中心全館暫停開放，原公托中心收托嬰幼兒部分則繼續，協助家長照顧；但如若工作人員與居家保母，或收托的幼兒及其家人，有從中國、香港、澳門入境者，應先在家自主健康管理14天，請假期間可依照現行托嬰中心法定傳染病規定辦理退費。

社會局兒童托育科長林秀穗補充，新北市已在春節期間即啟動公托與私托的各項防疫SOP，包含提醒家長的公告、量測體溫、戴口罩、噴灑酒精消毒等，如發現嬰幼兒有發燒、流鼻涕、咳嗽、結膜炎、腹瀉等任何一種症狀者，立即要求家長必須在醫師確認無特殊傳染性肺炎後方可送托。

(中時 )