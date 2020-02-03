警方掌握陳嫌及幫眾的藏匿地點後，昨展開攻堅行動。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

警方逮捕陳嫌等4人。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

竹聯幫玄月會綽號「阿男」的陳姓角頭，自稱新莊「土地公」，犯下多起暴力鬥毆事件，日前還擄走另名竹聯幫仁堂明仁會的陳姓分會長，將槍塞在他口中，強逼錄影道歉，經警方長期蒐證，昨(2)日一舉搗破陳嫌的幫派據點，起獲槍枝、刀械、變造車牌等犯案證物，並將陳嫌等4人依違反組織犯罪條例、恐嚇、妨害自由等罪嫌移送偵辦。

據了解，陳嫌平時率小弟橫行新莊、泰山、林口、樹林一帶，專門從事暴力討債、鬥毆、恐嚇取財等不法事件，犯行罄竹難書，上月中旬，因與另名綽號「阿豪」的陳姓竹聯分會長產生財務糾紛，雙方在臉書互嗆後，陳嫌憤而在樹林擄走阿豪，還強逼他拍影片上傳臉書道歉。

影片中，阿豪不但被打得滿臉是血，陳嫌還一度用手槍插入他的口中，大吼「你要死在這」，明仁會眼看大哥被羞辱，也火速集結幫眾，找到陳嫌的2名小弟，以同樣手法毆打、凌虐，並揚言會找到陳嫌「加倍奉還」。

不料，陳嫌因擔心自己被報復，竟跑到警察局尋求保護，不但令警方啼笑皆非，全案曝光後，也引起社會譁然，經警方長期調查，陳嫌除前科累累，又另涉砸毀林口區中古車行暴力事件，立即提報治平檢肅對象，並由新北地檢署指揮，新北市警察局刑事警察大隊、林口分局、新莊分局、樹林分局共組專案小組偵辦。

警方指出，陳嫌囂張的不法行徑，早成為警方鎖定目標，經掌握於三重的藏匿處所後，昨(2)日展開攻堅破門，逮捕陳嫌等4人，並起獲槍枝、刀械、手銬、變造車牌等犯案證物，眾黑幫份子眼看難逃法網，囂張氣燄也蕩然無存。

警方表示，全案將依違反組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例，刑法恐嚇、妨害自由等罪嫌，將陳嫌等4人移送新北地方檢察署偵辦，警方也強調，暴力零容忍，將持續針對特定人物、處所加強掃蕩，防制暴力事件再次發生。

(中時 )