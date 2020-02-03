武漢肺炎疫情持續攀升，全球接傳出疫情，發源地大陸的狀況更是嚴峻，需要封城、限制人員進出，而這些年在對展發展、生活的女星劉樂妍，在疫情爆發後，持續更新社群，分享疫區的情況，日前她在微博提到「要回台灣」，被揣測有意回家鄉避難，如今她連發兩文澄清，回台是因為官司，被台灣法院方面通知出庭，否則「不然你以為我愛回去啊？」。

對於被傳回台避難，劉樂妍今在微博連發兩文發難，表示自己連寵物狗都帶到了中國大陸，「我(在)台灣什麼都沒有了，只剩下房子」，實在沒有回台灣的需求，這次回台灣是為了法院傳喚開庭，「不然你以為我愛回去啊？ ！」。

劉樂妍也說，台灣已經不是她的家，就只是不動產，故鄉跟戶口雖然都在台灣，但也僅此而已「但是我家不在那，OK？！」，還說能稱作她的家的，那就是有她的愛犬的地方，「還有，在夢裡」，也表示若要避難，也是回到大陸抱著她的狗一起，「絕對不可能一個人走」。

(中時電子報)