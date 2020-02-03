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在鵜鶘3日作客以109比117不敵火箭賽後，鵜鶘總教練金崔相當不滿去年狀元「爆鞋哥」錫安威廉森，竟在比賽第4節大約有4分鐘時間拿不到球，讓金崔忍不住痛罵其他鵜鶘球員，「你必須把那個該死的球給威廉森，就是這麼簡單！」

儘管媒體趕緊緩頰，強調這僅是錫安威廉森生涯第6戰，隊友也還在習慣他的打法，沒想到金崔痛批，「我想說的是，這跟有沒有跟威廉森一起打過球沒關係，他在場上有優勢，你就是必須找到辦法把球給他，我無法接受這種說法。」

也難怪金崔如此「偏袒」錫安威廉森，畢竟威廉森擁有絕佳身體素質與打球天賦，更是目前最紅炸子雞，鵜鶘無論是戰績或人氣指數，接下來都須看威廉森怎樣表演，所以金崔才敢痛罵包含英格拉姆、朗佐鮑爾、哈勒戴等鵜鶘球員出氣。

聽到金崔痛罵隊友，錫安威廉森連忙跳出來替隊友講話，「我覺得他們做的事情，沒什麼可被責怪的，他們的出手幾乎也都是非常合適，且很好的出手機會，我們只是需要努力學習，然後繼續前進。」鵜鶘目前20勝30敗，排在西區第12。

(中時 )