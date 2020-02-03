武漢肺炎疫情蔓延，全球金融市場都受到波及，投資人紛紛將資金轉往避險資產，虛擬貨幣比特幣短期內已狂飆30%。

CNN報導，比特幣目前價格徘徊在9300美元左右，自2019年底以來已經大漲逾30%，是2012年以來最好的年度開端。分析師指出，武漢肺炎疫情擴散是推動比特幣上漲的因素之一，但不是唯一的原因。

區塊鏈公司Digix執行長Shaun Djie表示，比特幣近期的漲勢主要歸因於經濟的不確定性，像是美陸貿易關係緊張、英國脫歐、日韓政治局勢等影響，但武漢肺炎疫情顯然是最大的催化劑。

此外，被視為避險資產的黃金本月也大幅上漲，目前處於7年高點。道富環球市場高級多資產策略師Marija Veitmane表示，比特幣及黃金的上漲，受惠於低利率及負利率，由於美元疲軟已成為市場新共識，比特幣和黃金可能會繼續作為投資人的資金避風港。

但報導也指出，考量到虛擬貨幣的劇烈波動性，建議投資人將虛擬貨幣列投資組合的其中一小部分就好，不該過度投資。比特幣曾在2017年12月創下近2萬美元高點，卻在2018年12月一度跌到3200美元低點。

(中時電子報)