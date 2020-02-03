DRAM、NAND Flash本季現貨價看漲，對記憶體模組廠有利，創見資訊(2451)也看好今年市況會比去年好，外資上周五大幅買超1259張，累計連兩日共買超1412張，帶動開紅盤以來股價逆勢上攻，站上80元關卡。

去年記憶體市況不振，創見2019年營收134.96億元，較2018年同期減少23.39%。但去年下半年隨著價格漸止跌，去年第三季公司獲利回溫，預期去年第四季在DRAM與NAND Flash價格持續回穩下，公司去年第四季營運可望優於第三季。

創見於先前舉行法說會中，公司也看好今年市況會比去年好。

創見過去2年積極去化庫存，去年第三季庫存已下降至相對偏低水位，去年第四季起調整存貨策略，開始建立庫存。隨著DRAM與NAND Flash價格止跌，NAND Flash價格領先上揚，DRAM本季價格亦可望回升，創見營運可望受惠。

創見也積極調整產品結構，專注於嵌入型或策略型等高價值產品，專注於獲利面。以去年第三季營收占比來看，標準型DRAM占整體營收比重下降至15.8%，消費型Flash略減至18.6%，策略型產品占比提升至21%，工控產品占營收比重已拉升至44.6%。

創見資訊去第三季獲利回溫，單季EPS為1.24元，2019年前三季淨利約13.33億元，年減率約21.1%，2019年前三季EPS為3.09元。

(時報資訊)