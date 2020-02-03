2020年全球景氣成長主要趨動力來自新興市場，特別是印度與印尼雙印市場，富邦新興雙印主權債券基金經理人黃詩紋表示，雙印央行在貨幣政策採取寬鬆基調且中長期政府政策利多挹注，雙印國債利率相當有吸引力，成為市場關注焦點。

根據國際貨幣基金（IMF）2020年1月份世界經濟展望報告指出，今年全球經濟溫和回升，世界銀行預估全球經濟成長率2020為3.3%與2021年為3.4%，略高於2019年2.9%，經濟成長主要趨動力來自新興市場，預估經濟成長率為5.8%，高於2019年5.6%。

黃詩紋指出，在印度市場部份，今年經濟成長率預估5.8%，優於去年4.8%；儘管近期穆迪調降印度信評展望，但預估未來景氣將回升，且將印度信評維持投資等級水位。印度金融環境受惠強勁的內需，以及政策性改革，如公司減稅，收入轉移給農民，農村帶動汽車消費，以及外國的進一步自由化直接投資（Foreign Direct Investment，FDI）等，有助於經濟的發展，再加上印度將投入1.4兆美元在未來五年的基礎建設計畫上，可望刺激印度經濟。

雖然短期印度通膨數據超過目標，隨著印度央行持續維持寬鬆立場，預計2020年仍有1-2次降息空間。2019年以來印度央行大幅降息及大選行情發酵，加上刺激經濟政策利多釋放，印度10年期國債利率2019年以來大幅下跌約90個基本點。

黃詩紋認為，東協5國2020年經濟成長率預估4.8%，高於去年4.7%；印尼央行於今年1月2日開始降低存款準備金率下調50個基點，預計釋出約18.5億美元，增加市場流動性，目前通膨溫和，儘管美國聯準會放緩降息步調，惟近期印尼當局將繼續透過貨幣相關政策來刺激經濟，加上通膨溫和低位，央行維持寬鬆立場。目前預估2020全年通膨率在3.5%-3.8%之間，預計2020年仍有1-2次降息空間。

2019年以來美國聯準會啟動降息，印尼央行亦同步連續4次調降基準利率，加上大選行情發酵且國家經濟成長相對穩健，印尼10年期國債利率2019年以來大幅下跌約95個基本點。

(時報資訊)