前大聯盟名將瓊斯（Adam Jones）休賽季成為自由球員後乏人問津，最後被日本職棒球隊網羅加盟歐力士隊，而瓊斯日前赴日下機後，從球迷的反應就馬上感受到他的高人氣，春訓時更是吸引12000名球迷來看他豪邁揮棒。

瓊斯在去年12月與歐力士簽下2年800萬美元的合約，其中包含2022年的選擇權，如果合約全部走完，最多可以拿到1550萬美元，當時他也在IG表示，等不及要到日本打球，以及嘗試那難以置信的神戶牛。

瓊斯的班機上週抵達日本後，吸引許多媒體與球迷湧入大阪關西機場，不僅有許多閃光燈打在瓊斯身上，身邊更出現人山人海的球迷試圖伸手把球衣等物品給他簽名，可見他在日本的高人氣。

日職各球團的春訓陸續展開，歐力士也展開訓練，根據日媒《日刊體育》報導，2日位於宮崎縣歐力士隊的春訓球場湧入將近12000名的觀眾，大家都是要來看瓊斯打擊練習的，而他也不負眾望，在61次揮擊就把7顆小白球打出全壘打牆外。

光是春訓就湧入大量球迷，讓歐力士監督西村德文備感壓力，他認為越來越多球迷來看，代表他們對新球季的表現越來越期待，身上的責任感也就越來越重了。

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(中時電子報)