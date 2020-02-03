許峻岷表示，防疫工作日益緊張，他只是盡自己一分棉薄之力而已。（李金生攝）

大陸武漢肺炎疫情持續發燒，一水之之隔的金門全面備戰。前商業會理事長許峻岷今（3）日上午捐贈酒精50箱，提供防疫作業統籌運用。縣長楊鎮浯表達感謝，也期待有更多社會力量加入防疫作戰，大家一起攜手度過難關。

許峻岷是金門知名企業「正中行」負責人，去年6月開始代理台酒公司，他在2003年SARS防疫期間即曾捐贈防疫物資一批，熱心公益廣獲好評。此次及時向台酒訂購酒精產品，再次投入公益活動，廣獲鄉親好評。他強調只是基於感恩和回饋的心情，盡自己一分棉薄之力而已。

楊鎮浯縣長則表示，防疫工作不只是政府的事，有了社會更多不同的力量加入，才能建立複式的防疫網，更有效阻絕疫病入侵和傳染，在目前防疫工作日益嚴峻之際，鄉賢許峻岷的熱心義舉，讓鄉親肯定和感動。

縣衛生副局長李金治表示，這批酒精將分配給相關公部門，做為不方便洗手的洽公民眾之用，一般環境消毒使用漂白水，民眾無需搶購酒精，只需用肥皂勤洗手即可。

(中時 )