苗栗市公所轉送酒精給各國中小學校長。（何冠嫻攝）

宸鼎生物科技公司捐贈濃度75％酒精，加強防疫工作。（何冠嫻攝）

宸鼎捐贈苗栗市學童濃度75％酒精

因應武漢肺炎，國內唯一生產高濃度食用酒精的苗栗市宸鼎生物科技公司，3日捐贈濃度75％酒精給苗栗市11所國中小學，由苗栗市長邱鎮軍代表接受，感謝企業善舉，並呼籲民眾做好防疫措施，勤洗手。

苗栗市文發路上的宸鼎生物科技公司，利用進口二砂糖經過發酵、蒸餾、精餾，2016年更取得執照成為全國唯一95％高濃度食用酒精生產線，可用於酒類、食品、實驗、醫藥等，製程完全不會產生廢棄物，成為近17年來台灣食用酒精都仰賴進口後的第一家台灣自製自產食用酒精的廠商。

宸鼎公司技術總監龍清勇指出，考量疫情蔓延，台灣進口酒精恐將面臨困難，因此董事長紀政孝要求全力投入生產線，產製濃度75％酒精，並秉持取之於苗栗、用於苗栗理念，捐贈酒精照顧幼童，加強防疫。

3日公所舉辦捐贈儀式，苗栗市長邱鎮軍表示，過年期間研議疫情因應措施，正好宸鼎技術副總經理鍾羿橫連絡盼能善盡社會責任，雙方一拍即合，促成捐贈。邱鎮軍感謝宸鼎生技公司捐贈濃度75％酒精100ML1萬瓶、500ML1000瓶，並將分送苗栗市國中小學。

公所指出，苗栗市3所國中共80班、8所國小182班，學生共6455人，每人1瓶，500ML則發送幼兒園，並協請各校加強向學生宣導，酒精僅為清潔用，絕不能使用在其他用途。

苗栗市衛生所主任謝美倫強調，務必做好防疫措施、經常洗手，到公共場所和在密閉空間要戴上口罩，有慢性病史及年長者更要特別小心健康管理，如有疫情疑問可撥打1922防疫專線。

(中時 )