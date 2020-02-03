衛生福利部昨（2）依據災害防救法發布應變處置令，高中以下將延後開學，而勞動部也配合應變處置，在2月11日至2月24日這段期間，家長有照顧12歲以下學童需求者，家長其中1人得請防疫照顧假，雇主應准假。至於育有12歲以下的雙胞胎學童、或是同時有2名12歲以下學童的家長，是否能父母雙方同時請假？勞動部官員指出，由於這是因應防疫需求，所以還是以父母其中1人請防疫假為原則。

如果家長有請防疫照顧假的需求，雇主不能記為曠職、不占事假額度、不能扣全勤獎金、更不能以此為由解僱。勞動部強調，這是防疫應變的特別措施，未強制雇主在請假期間應付薪資，創設這個假別是提供有需要的家長另一種選擇。

衛生福利部根據災害防救法第31條第一項第11款，發布應變處置令，高中以下將延後開學。但「防疫照顧假」僅提供給家中有12歲以下學童父母適用，勞動部表示，有鑑於12歲以下的學童不宜獨自留於家中，特訂定「防疫照顧假」，提供有12歲以下學童的家長多一個選擇。國、高中家長如有照顧需求，仍依照性別工作平等法請家庭照顧假，或依勞動基準法內的請假規定辦理。

(工商 )