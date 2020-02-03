李懿、Eason近日錄衛視中文台《一袋女王》，參加好友道歉大會，Eason爆料兩人去南美洲旅行時，李懿只要氣溫低於15度就不洗澡，還只用乾洗手洗瀏海，曾經滿頭油耗味，臭到計程車司機不顧外面狂風暴雨，只求開窗得以呼吸。

Eason原本以為李懿是模特兒出身，應該很在意自己儀容，沒想到出遊幾次發現她只要氣溫低於15度就不洗澡，之前他們去祕魯玩，第1天去沙漠玩得滿臉沙，第2天去攀岩全身爆汗，第3天坐了15小時公車，這3天恰巧都是14度，所以她3天都沒洗，讓Eason嫌棄直喊：「跟街友沒兩樣。」對此李懿趕緊解釋，那3天行程都是超過3千公尺的高山，根本沒有熱水可洗，水打開只有7度，讓她冷到只能擦澡跟沖洗重點部位。

Eason（左）與李懿擁有好交情。（衛視中文台提供）

Eason笑稱李懿很在意自己的瀏海，用乾洗手搓洗瀏海，避免頭髮出油貼在額頭，有次要搭1個多小時的計程車，車程中外面狂風暴雨下冰雹，司機卻問：「能否開窗？」讓Eason疑惑詢問原因，沒想到司機竟皺眉比出很臭手勢，原來那天李懿的頭髮已經出現油耗味，臭到讓司機忍不住想開窗求喘息，Eason最後只好拿出塑膠袋套住李懿的頭，對此她解釋，自己因為頭髮容易出油，在台灣每天洗頭，但那次搭8小時、15小時的長途巴士，車上過夜無法洗頭，臭到連自己都受不了。該集4日晚間11點衛視中文台播出。

(中時 )