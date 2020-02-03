玄彬和孫藝真主演的《愛的迫降》相隔兩周後，終於播出最新第11、12集，劇中竟意外出現台北松山慈祐宮與新莊立基里的春聯，雖然只是驚鴻一瞥，但也讓眼尖的台灣粉絲相當驚喜。在第12集中，當孫藝真前往一家中式餐廳談判時，餐廳門邊的「迎春接福」春聯竟是出自台北松山慈祐宮，另外柱子上有著新莊立基里所贈送的「恭賀新禧」，兩張春聯接連出現相當地吸睛。

原來該拍攝地點是位於全羅北道西北部群山市裡最悠久且知名的餐廳，並已被列為韓國國家文化財產，常常租借給電影及戲劇劇組拍攝，有韓國網友詢問之後才得知老闆是道地台灣人，所以出現台灣的春聯也就不意外了。此外，孫藝真2015年曾與陳柏霖一起演出過電影《壞蛋必須死》，當時曾在戲裡秀過中文，這次於劇中與華僑談判時，更是以一口標準中文充滿魄力說出：「不知道？刀都在天上飛來飛去，怎麼可能不知道？」、「找得越快，報酬就越多」，清楚又正確的發音咬字，讓網友們大讚孫藝真的中文相當棒。

劇中驚現新莊立基里的春聯。（圖／Netflix提供）

而鬼才編劇朴智恩繼第10集尾聲安排金秀賢神復刻7年前的經典間諜角色之後，本周繼續在劇情中穿插了令人拍案叫絕的「致敬哏」。先是在利正赫打電玩時，安排了玄彬在上一部作品《阿罕布拉宮的回憶》中，每次追殺「劉代表」玄彬的角色出現時必響起與戲劇同名的西班牙古典吉他旋律，讓粉絲瞬間憶起懷念的「劉代表」又再打電動，可說是既興奮又爆笑。

另外一段玄彬與孫藝真喝燒酒的橋段，也呼應了兩人前次合作的電影《極智對決》，當時玄彬對孫藝真說了「我還想跟妳喝一杯呢」之後就被槍殺身亡，兩人如今終於在《愛的迫降》圓夢且甜蜜蜜喝一杯了，讓粉絲們紛紛喊著「請直接就地結婚啦！」儘管萬眾期待的崔智友尚未於本週登場，但如今北韓「F5」已和男女主角重逢，估計巨星級彩蛋將會於下週登場，不難預見《愛的迫降》收視又會再衝一波高峰。《愛的迫降》每周六日晚間十點在Netflix與韓國同天更新。

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餐廳門邊的「迎春接福」春聯出自台北松山慈祐宮。（圖／Netflix提供）

(中時電子報)