不少鄉親紛紛擱下農務工作，前來領取口罩。（張毓翎攝）

武漢肺炎疫情延燒，儘管政府祭出限購口罩政策，但仍有許多民眾買不到口罩。嘉義縣有些偏鄉地區連一間超商、藥局都沒有，長輩們跑到鄰近村莊，也都「一罩難求」；水上救難協會前理事長呂文正3日到東石鄉東崙村中洲社區免費發送200片口罩，不少人紛紛擱下農務工作，前來領取口罩。

呂文正今日在中洲社區發展協會理事長王仁賢的陪同下發送口罩，王仁賢說，由於沒有超商、藥局在社區駐點，這裡長輩擔心因沒有口罩，之後無法到醫院回診，他們騎著腳踏車或機車，千里迢迢到其他村莊都無法買到，有長輩搭公車時，還因沒有戴口罩，被其他乘客側目。

呂文正說，這次準備2000片口罩，預計之後會到東石鄉、朴子市、六腳鄉內9個地點發送，由於平時有捐贈物資給老人食堂，他在疫情尚未爆發前，本來有準備一批供給食堂，沒想到現在口罩各地都供不應求，因此，他決定將手上現存的口罩給偏鄉長輩，希望能暫時解決燃眉之急。

(中時 )