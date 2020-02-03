武漢肺炎

馬爾地夫有「度假天堂」的美譽，但如今面對武漢肺炎疫情爆發，確診與死亡人數激增，當局已決定，為了防疫起見，將禁止接待來自大陸的旅客。

據路透3日報導，馬爾地夫旅遊部長瓦希德（Ali Waheed）說，為了防止疫情擴散，因此採取了這預防措施。

政府的數據顯示，2019有超過28萬陸客造訪馬爾地夫，比世上任何國家都多。

(中時電子報)