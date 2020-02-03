度假天堂閉門 去過陸馬爾地夫不接客 13:222020/02/03 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 由於武漢肺炎疫情迅速蔓延，「度假天堂」馬爾地夫已宣佈禁止接待來自中國大陸的旅客。（達志影像/Shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎 馬爾地夫有「度假天堂」的美譽，但如今面對武漢肺炎疫情爆發，確診與死亡人數激增，當局已決定，為了防疫起見，將禁止接待來自大陸的旅客。 據路透3日報導，馬爾地夫旅遊部長瓦希德（Ali Waheed）說，為了防止疫情擴散，因此採取了這預防措施。 政府的數據顯示，2019有超過28萬陸客造訪馬爾地夫，比世上任何國家都多。 (中時電子報) #馬爾地夫 #武漢肺炎 #武漢 #新型冠狀病毒 #中國大陸 #疫情 #確診 #死亡 #陸客 也許您會感興趣 推薦閱讀 交部今會觀光業 商對策 04:092020/01/30 財經要聞 陸客團停擺 申辦來台人次險掛蛋 04:092020/01/31 焦點新聞 疫情難止 觀光產值將蒸發1234億 04:102020/01/31 財經焦點 陸客不出國 全球旅遊業哭了 04:092020/02/01 焦點新聞 武漢肺炎擴散 陳時中：廣東民眾全面禁止入境 14:452020/02/01 生活 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 00:032020/02/02 財經 逾60國限制陸客入境 台差點遭殃 04:092020/02/02 焦點新聞 武漢肺炎衝擊日本 04:092020/02/02 專題周報 慘！武漢肺炎衝擊 高雄旅行業寒冬恐放無薪假 16:242020/02/02 生活 小三通居家檢疫 首日入境566人 04:102020/02/03 地方新聞 國際熱門新聞 一家人有難同當！金正恩致函習近平這麼說 - 國際 2020武漢風暴》美入境新規生效！川普稱疫情已控制 - 時事 2020武漢風暴》失言！各國祭旅遊禁令 陸代表稱如猶太人大屠殺 - 國際 澳洲與日本撤僑 收錢惹爭議 - 國際 2020武漢風暴》法撤僑專機20人驚現症狀 2德僑民確診 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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