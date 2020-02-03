新冠病毒肺炎疫情爆發，瑞銀亞洲經濟研究主管與首席中國經濟學家汪濤博士Wang Tao下調2020年中國GDP增長預測。假如疫情在第一季度得以控制、此後基本不再新增病例，我計第一季度GDP年增可能會放緩至3.8%，在此之後，隨著經濟活動恢復常態、此前被抑制的需求得到釋放、再加上政策支持，經濟增速有望在二至四季度反彈。在此情形下，瑞銀將2020年GDP增速預測下調至5.4%；但如果疫情高峰持續到二季度，2020年GDP增速可能會降到5%以下。

瑞銀預計消費將受到明顯衝擊，尤其是外出旅遊、住宿餐飲、交通運輸等。預計第一季度整體社會消費品零售增速可能至少放緩5個百分點。整體固定資產投資和房地產活動受到的衝擊應該小於消費，但仍大於非典時期。儘管1-2月份經濟活動通常較為平淡，但本次疫情期間實施交通管制和企業延遲復工的地區要多於SARS，這可能使部分工業生產和出口活動推遲或減弱。

瑞銀預計，中國政府會進一步放鬆政策來穩增長。不過，考慮到目前宏觀槓桿率要比2003年高得多、中國多年來已開展了大規模的基礎設施建設，同時政府依然擔心房地產泡沫，目前的政策空間和2003年相比可能較為有限。不過，預計財政政策加強支援力度，為受影響企業減稅降費（特別是小微企業），對受疫情影響的居民和地區提供定向支援，並進一步加碼基建投資。此外，中國人行會增加流動性投放，年內至少再降准100個基點，下調MLF利率15-20個基點，對影子信貸的管控也可能會小幅放鬆。但政府不會大規模刺激房地產市場。

瑞銀維持2020年底人民幣對美元匯率為7的預測不變。中國整體經濟增長放緩、投資者信心走弱、貨幣信貸政策進一步寬鬆可能會給人民幣匯率帶來貶值壓力，但是中國承諾保持人民幣匯率穩定、經常帳戶順差有望改善都應能對匯率提供一定支撐。經常帳戶順差擴大主要來自服務貿易走弱，估2020年全年中國大陸入境旅遊下跌50%，出境旅客旅遊下跌30%，且跌幅在一季度最為明顯。

(時報資訊)