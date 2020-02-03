情人節及草莓季即將來臨，台灣電商業龍頭—富邦媒(8454)旗下momo購物網針對情人節送禮需求，整理出鞋包配飾送禮專區，放閃商機momo《春漾購物節》開跑，預估相關買氣可望成長達30%；統一超(2912)7-ELEVEN針對草莓季，即日起於全台7-ELEVEN門市、預購誌展開「莓好派對」草莓季活動，分兩波段推出2020年限定新品，預估帶動業績較去年同期成長20%。

西洋情人節即將到來，momo購物網指出，因情人節前夕時逢防疫期間人人口罩不離身，打造吸睛又仙氣逼人的眼部妝容成為重要考量，「粉嫩色系眼頰彩」買氣熱絡，「水嫩豐盈感唇彩」也掀起一波搶購，且送禮為情人節展現心意的方式之一，送禮需求也隨著情人節將近明顯攀升，實用性與節慶限定依舊是消費者選購禮物時的首要關鍵，momo整理出鞋包配飾送禮專區，情人節限定錶、春夏精品新包、約會服飾鞋款等應有盡有。

看準放閃商機momo《春漾購物節》開跑，萬件商品3折起、25家銀行最高回饋3200，還有超可愛跳跳馬Rody獨家托特包、梅森罐等商品加購活動，富邦媒預估，相關買氣成長可望達30%。

統一超7-ELEVEN觀察粉嫩色系包裝零食相當受到消費者青睞，以去年為例，糖果、零食最為搶手，期間限定販售的季節款77草莓乳加、樂事靜岡草莓味洋芋片等，推出一週熱賣超過30萬個，週邊商品帶動相關業績成長10%，迎接夢幻甜美草莓季，統一超7-ELEVEN即日起於全台7-ELEVEN門市、預購誌展開「莓好派對」草莓季活動，彙集糖果、巧克力、餅乾、甜點、飲料、啤酒等、精選超過50種草莓商品，當中半數以上為超商獨家販售，今年草莓季亦將分兩波段推出2020年限定新品，同時祭出指定商品任選第2件6折的優惠，預估帶動業績較去年同期成長20%。

(時報資訊)