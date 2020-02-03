「罷韓團體」罷免高雄市長韓國瑜的活動仍持續進行，連署書的數量也不斷衝高，讓許多韓粉心裡不是滋味，為反制罷免韓國瑜之仇，有市民也發起罷免時代力量高雄市議員黃捷。但今天卻傳出，有韓粉寄了一封字跡潦草的恐嚇信和冥紙給黃捷，她也親自回應。

時代力量高雄市鳳山區議員黃捷3日上午收到一封塞有「金紙」的恐嚇信，信內批她黑韓國瑜不厚道，隨信還夾帶五張寫有一百萬字樣的金紙，強調要給黃捷「過個好年」。不過眼尖網友指出，金紙是拜神用，難道是要給「黃捷女神」嗎？黃捷本人則無奈回文，表示親筆信心意很足，但她心情複雜，

有韓粉寄恐嚇信、冥紙給時代力量市議員黃捷。(圖/翻攝自 黃捷鳳山向前行)

黃捷在臉書粉絲專頁貼出恐嚇信開箱照，黃色信封上刻意署名立委吳秉叡，寄出地址為「新北市新莊區中華路327號」，經查無此地址。打開信封是一個「阿母的紅包袋」，內塞五張金紙及一張手寫信紙。

信件內容開頭就批「韓國瑜跟你有深仇大恨嗎？」，指黃捷一上任就霸凌韓國瑜，還黑韓的家人，甚至罵黃捷是畜生、豬狗不如。發文者強調自己立場中立，還奉勸黃捷做人要厚道，還酸她「施政沒半步、黑韓第一步」，最後強調金紙五百萬是要給她過個好年的獎金。

黃捷對此表示，立場不同也應遵守法律的底線，不論是網路或是實體的恐嚇，她都將保留證據提告，遏止惡質的仇恨風氣。黃捷強調，這些威脅和報復行為，只會讓罷韓行動更團結堅定。

面對近日粉專上湧現多位網友對她言語侮辱、人身攻擊以及揚言罷免，黃捷強調她一點都不擔心，她只擔心做的不夠好、做的不夠多，若鳳山區的選民真的認為她失職，她不會戀棧，會讓給更有能力、更認真的人。

她強調，「只要還在任期內，即便是最後一天，我都會做好份內工作，持續爭取未能彰顯的公義、關心未能發聲的人群，那才是這份工作對我來說最重要的意義」。貼文PO出不到一小時，就吸引1萬多人按讚，1千6百多則留言。

(中時電子報)