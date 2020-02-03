傳美國將邀總統蔡英文訪華府，對於這一訊息，總統府澄清，表示這是媒體臆測，絕無此事。

有媒體今引用知悉華府內情人士消息披露，在蔡英文5月20日就職後，美方將邀蔡出訪美國華府和紐約，近期雙方已開始就行程議題上作安排。此消息一出，震驚外界，若消息屬實，將是台灣外交的里程碑。

不過，對於該媒體的報導，總統府趕緊透過聲明表示，這是純屬坊間媒體自行臆測，並無相關情事，望各界明察。

(中時電子報)