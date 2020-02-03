美邀蔡520後赴華府？總統府說話了 13:312020/02/03 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 傳美國將邀總統蔡英文訪華府，對於這一訊息，總統府澄清，表示這是媒體臆測，絕無此事。 有媒體今引用知悉華府內情人士消息披露，在蔡英文5月20日就職後，美方將邀蔡出訪美國華府和紐約，近期雙方已開始就行程議題上作安排。此消息一出，震驚外界，若消息屬實，將是台灣外交的里程碑。 不過，對於該媒體的報導，總統府趕緊透過聲明表示，這是純屬坊間媒體自行臆測，並無相關情事，望各界明察。 (中時電子報) #媒體 #華府 #總統府 #蔡英文 #訪美 也許您會感興趣 推薦閱讀 選後展望：避險和互信 還有機會談嗎？ 11:542020/01/30 國際 因應疫情 總統召開國安高層會議 16:202020/01/30 政治 武漢肺炎衝擊經濟 蔡總統提出8點要求 17:042020/01/30 政治 每天生產口罩420萬片 蔡英文：保障國內供需 17:412020/01/30 財經 蔡英文稱有餘力願協助對岸 馬表示肯定 23:042020/01/30 政治 罷韓行動火熱進行 孫大千：蔡英文根本沒有唱反調的勇氣！ 12:562020/01/31 政治 新北環狀線通車 蔡英文：讓捷運路網虛線變實線 14:442020/01/31 生活 誰是國民黨內的「蔡英文」？李正皓爆真相 19:272020/01/31 政治 倫敦大學拒絕公布蔡英文博士口試委員名單 23:012020/01/31 政治 疫情重創全球經濟 蔡英文：穩定股匯市、將衝擊減最小 11:472020/02/03 政治 政治熱門新聞 蔡政府防疫做半套？高嘉瑜挖出4大漏洞！ - 政治 罷韓第五天 連署數量出現驚人突破 - 政治 為何每天產600萬口罩卻買不到？網曝「黃金地區」：剩一堆！ - 政治 為何武漢肺炎都死在湖北？知情人曝「2致命主因」！ - 政治 和武漢相隔千里 溫州為何成肺炎重災區 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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